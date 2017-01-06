Нетрезвого водителя с оружием в салоне авто задержали правоохранители Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 января. УНН. Нетрезвого водителя с оружием в салоне авто задержали правоохранители Донецкой области. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
Во время несения службы в поселке Степановка Александровского района сотрудники полиции, которые отвечают за безопасность дорожного движения, заметили легковой автомобиль Hyundai, водитель которого, увидев правоохранителей, притормозил, после чего снова уехал. На требование полицейских об остановке водитель прибавил скорость и пытался скрыться. Правоохранители отправились за машиной.
Выехав из населенного пункта, водитель свернул в посадку, пытаясь убежать полями, но полицейские догнали беглеца.
Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При общении с полицейскими 24-летний местный житель очень нервничал. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили на заднем сиденье охотничье ружье и патроны. Документов на оружие у мужчины не было. Он пояснил, что был в гостях, где принял спиртное. Когда возвращался домой, увидел полицейских и испугался, ведь в автомобиле у него хранилось оружие без документов. Поэтому, пытаясь избежать ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и незаконное хранение оружия, он хотел скрыться от правоохранителей.
В отношении водителя составлен административный протокол по ст.130 КУоАП "Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции".
Решение по административному делу будете принимать суд. Санкция за совершенное правонарушение предусматривает штраф в сумме 10 тыс. 200 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.
Водитель доставлен в Александровское отделение полиции. Оружие направлено на исследование. По данному факту проводится проверка.