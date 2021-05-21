Netflix планує займатися відеоіграми

Деталі

Індустрія відеоігор отримала виграш від попиту геймерів, які сиділи вдома під час пандемії COVID-19.

Раніше Netflix експериментував з інтерактивним програмуванням із такими фільмами, як “Чорне дзеркало: Бандерснат” та “Ти проти Дикої”, що дозволило глядачам вирішувати ходи персонажів. Він також створив ігри на основі шоу “Stranger Things” та “La casa de Papel (Money Heist)”.

Netflix обговорював пропозицію набору ігор, подібних до онлайн-пропозиції Apple-підписки Apple Arcade. Незважаючи на те, що деталі ігрової стратегії компанії все ще змінюються, вирішено, що в іграх не буде реклами.

Додатково

Стрімінговий сервіс на своєму YouTube каналі випустив трейлер всіх 13 літніх прем’єр.