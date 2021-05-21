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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Netflix планирует заниматься видеоиграми

Киев • УНН

 • 18209 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Netflix планирует нанять исполнительного директора, который бы контролировал ее экспансию в видеоигры. Компания хочет выйти за рамки своего традиционного бизнеса усиления конкуренции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Netflix планирует заниматься видеоиграми

Детали

Индустрия видеоигр получила выигрыш спроса геймеров, сидящих дома во время пандемии COVID-19.

Ранее Netflix экспериментировал с интерактивным программированием с такими фильмами, как “Черное зеркало: Бандерснат” и “Ты против дикой”, что позволило зрителям решать ходы персонажей. Он также создал игры на основе шоу “Stranger Things” и “La casa de Papel (Money Heist)”.

Netflix обсуждал предложение набора игр, подобных онлайн-предложения Apple-подписки Apple Arcade. Несмотря на то, что детали игровой стратегии компании все еще меняются, решено, что в играх не будет рекламы.

Дополнительно

Стриминговий сервис на своем YouTube канале выпустил трейлер всех 13 летних премьер.

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