Netflix планирует заниматься видеоиграми
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Netflix планирует нанять исполнительного директора, который бы контролировал ее экспансию в видеоигры. Компания хочет выйти за рамки своего традиционного бизнеса усиления конкуренции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Индустрия видеоигр получила выигрыш спроса геймеров, сидящих дома во время пандемии COVID-19.
Ранее Netflix экспериментировал с интерактивным программированием с такими фильмами, как “Черное зеркало: Бандерснат” и “Ты против дикой”, что позволило зрителям решать ходы персонажей. Он также создал игры на основе шоу “Stranger Things” и “La casa de Papel (Money Heist)”.
Netflix обсуждал предложение набора игр, подобных онлайн-предложения Apple-подписки Apple Arcade. Несмотря на то, что детали игровой стратегии компании все еще меняются, решено, что в играх не будет рекламы.
Дополнительно
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