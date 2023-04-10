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Нетаньягу відмовився від свого рішення про звільнення міністра оборони

Нетаньягу відмовився від свого рішення про звільнення міністра оборони

Київ • УНН

 • 644786 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у понеділок відмовився від свого рішення про звільнення міністра оборони через критику спірного плану уряду щодо реформи судової системи, пише УНН.

Деталі

У телезверненні Нетаньягу заявив, що Йоав Галант залишається на своїй посаді.

«Я вирішив забути про розбіжності, які ми мали», — сказав він.

Незабаром Галант опублікував у Твіттері свою фотографію з Нетаньягу і написав: «Ми продовжуємо працювати на повну силу задля безпеки Ізраїлю».

ממשיכים יחד במלוא העוצמה, למען ביטחון ישראל@netanyahu pic.twitter.com/jNKyMApQm0

— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) April 10, 2023

Що передувало

Два тижні тому Галант виступив на телебаченні з промовою і закликав до негайного призупинення дії закону Нетаньягу про перегляд судової системи, заявивши, що він «створив внутрішній розкол, який становить явну та безпосередню загрозу національній безпеці Ізраїлю».

На день пізніше Нетаньяху оголосив, що вирішив звільнити Галанта, заявивши, що втратив довіру до нього як до міністра оборони.

Незабаром після того, як Нетаньягу звільнив Галанта, у кількох містах по всій країні спалахнули протести, і сотні тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці.

Водночас, адміністрація Байдена чинила тиск на Нетаньягу, щоб той призупинив дію закону і скасував своє рішення про звільнення Галанта. Президент Байден навіть надіслав Нетаньягу особисте повідомлення про це.

Наступного дня Нетаньягу оголосив, що призупиняє дію закону про перегляд судової системи, щоб надати можливість діалогу з опозицією.

Нетаньягу піддався різкій критиці за погіршення ситуації з безпекою. Декілька опитувань показали, що близько 70% населення Ізраїлю та 60% виборців правлячої партії «Лікуд» заперечують проти звільнення Галанта.

Нетаньягу, його партія «Лікуд» останніми днями продовжують зазнавати невдачі в опитуваннях, які показали, що якби вибори відбулися сьогодні, коаліція втратила б понад 10 місць, а опозиція змогла б сформувати уряд.

Опитування 13 каналу, опубліковане в неділю, показало, що лише 21% ізраїльтян вважають роботу Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра доброю. Близько 70% оцінили її негативно. Згідно з цим опитуванням, «Лікуд» отримає лише 20 місць — на 12 місць менше, ніж сьогодні.

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