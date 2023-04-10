Нетаньяху отказался от своего решения об увольнении министра обороны

Детали

В телеобращении Нетаньяху заявил, что Йоав Галант остается на своей должности.

«Я решил забыть о разногласиях, которые у нас были», — сказал он.

Вскоре Галант опубликовал в Твиттере свою фотографию с Нетаньяху и написал: «Мы продолжаем работать в полную силу ради безопасности Израиля».

ממשיכים יחד במלוא העוצמה, למען ביטחון ישראל@netanyahu pic.twitter.com/jNKyMApQm0

Что предшествовало

Две недели назад Галант выступил на телевидении с речью и призвал к немедленному приостановлению действия закона Нетаньяху о пересмотре судебной системы, заявив, что он «создал внутренний раскол, который представляет явную и непосредственную угрозу национальной безопасности Израиля».

Днем позже Нетаньяху объявил, что решил уволить Галанта, заявив, что потерял доверие к нему как к министру обороны.

Вскоре после того, как Нетаньяху уволил Галанта, в нескольких городах по всей стране вспыхнули протесты, и сотни тысяч израильтян вышли на улицы.

В то же время, администрация Байдена оказывала давление на Нетаньяху, чтобы тот приостановил действие закона и отменил свое решение об увольнении Галанта. Президент Байден даже направил Нетаньяху личное сообщение об этом.

На следующий день Нетаньяху объявил, что приостанавливает действие закона о пересмотре судебной системы, чтобы предоставить возможность диалога с оппозицией.

Нетаньяху подвергся резкой критике за ухудшение ситуации с безопасностью. Несколько опросов показали, что около 70% населения Израиля и 60% избирателей правящей партии «Ликуд» возражают против увольнения Галанта.

Нетаньяху, его партия «Ликуд» в последние дни продолжают терпеть неудачу в опросах, которые показали, что если бы выборы состоялись сегодня, коалиция потеряла бы более 10 мест, а оппозиция смогла бы сформировать правительство.

Опрос 13 канала, опубликованный в воскресенье, показал, что лишь 21% израильтян считают работу Нетаньяху на посту премьер-министра хорошей. Около 70% оценили ее негативно. Согласно этому опросу, «Ликуд» получит лишь 20 мест — на 12 мест меньше, чем сегодня.