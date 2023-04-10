Нетаньяху отказался от своего решения об увольнении министра обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник отказался от своего решения об увольнении министра обороны из-за критики спорного плана правительства по реформе судебной системы, пишет УНН.
Детали
В телеобращении Нетаньяху заявил, что Йоав Галант остается на своей должности.
«Я решил забыть о разногласиях, которые у нас были», — сказал он.
Вскоре Галант опубликовал в Твиттере свою фотографию с Нетаньяху и написал: «Мы продолжаем работать в полную силу ради безопасности Израиля».
ממשיכים יחד במלוא העוצמה, למען ביטחון ישראל@netanyahu pic.twitter.com/jNKyMApQm0— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) April 10, 2023
Что предшествовало
Две недели назад Галант выступил на телевидении с речью и призвал к немедленному приостановлению действия закона Нетаньяху о пересмотре судебной системы, заявив, что он «создал внутренний раскол, который представляет явную и непосредственную угрозу национальной безопасности Израиля».
Днем позже Нетаньяху объявил, что решил уволить Галанта, заявив, что потерял доверие к нему как к министру обороны.
Вскоре после того, как Нетаньяху уволил Галанта, в нескольких городах по всей стране вспыхнули протесты, и сотни тысяч израильтян вышли на улицы.
В то же время, администрация Байдена оказывала давление на Нетаньяху, чтобы тот приостановил действие закона и отменил свое решение об увольнении Галанта. Президент Байден даже направил Нетаньяху личное сообщение об этом.
На следующий день Нетаньяху объявил, что приостанавливает действие закона о пересмотре судебной системы, чтобы предоставить возможность диалога с оппозицией.
Нетаньяху подвергся резкой критике за ухудшение ситуации с безопасностью. Несколько опросов показали, что около 70% населения Израиля и 60% избирателей правящей партии «Ликуд» возражают против увольнения Галанта.
Нетаньяху, его партия «Ликуд» в последние дни продолжают терпеть неудачу в опросах, которые показали, что если бы выборы состоялись сегодня, коалиция потеряла бы более 10 мест, а оппозиция смогла бы сформировать правительство.
Опрос 13 канала, опубликованный в воскресенье, показал, что лишь 21% израильтян считают работу Нетаньяху на посту премьер-министра хорошей. Около 70% оценили ее негативно. Согласно этому опросу, «Ликуд» получит лишь 20 мест — на 12 мест меньше, чем сегодня.