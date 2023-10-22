Нетаньягу пригрозив Лівану через наміри "Хезболли" вступити у війну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Прем’єр - міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що якщо «Хезболла» вступить у конфлікт Ізраїлю та Палестини, це призведе до небувалих руйнівних наслідків для Лівану. Про це повідомляє The Jerusalem Post, пише УНН.
Цитата
«Якщо «Хезболла» вирішить вступити у війну, то вона ще скучить за Другою ліванською війною. Вона припуститься помилки всього свого життя», - попередив Нетаньягу.
Крім того, Нетаньягу застеріг "Хезболлу" від відкриття другого фронту війни з Ізраїлем, заявивши, що це призведе до контрударів ізраїльськими військами «неймовірного» масштабу, які спричинять «спустошення» Лівану.
Нагадаємо
17 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала в соціальних мережах повідомлення про те, що "завдає удари по цілях терористів Хезболли в Лівані".