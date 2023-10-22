Нетаньяху пригрозил Ливану из-за намерений "Хезболлы" вступить в войну
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Премьер - министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что если «Хезболла» вступит в конфликт Израиля и Палестины, это приведет к небывалым разрушительным последствиям для Ливана. Об этом сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.
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«Если «Хезболла» решит вступить в войну, то она еще соскучится по Второй ливанской войне. Она допустит ошибку всей своей жизни», - предупредил Нетаньяху.
Кроме того, Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от открытия второго фронта войны с Израилем, заявив, что это приведет к контрударам израильскими войсками «невероятного» масштаба, которые повлекут «опустошение» Ливана.
Напомним
17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что "наносит удары по целям террористов Хезболлы в Ливане".