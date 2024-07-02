Несвоєчасно поставлена форма для ЗСУ: Міноборони України виграло міжнародний арбітраж на майже 180 мільйонів гривень

Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міністерства оборони України майже 180 млн грн за несвоєчасне та неналежної якості постачання одягу для ЗСУ. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство оборони України, передає УНН.

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Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 179 789 482,24 гривні (4 423 578,27 долара США)

Як зазначається, ухвалені рішення стосуються порушень зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна, а саме військового одягу для військовослужбовців ЗСУ.

Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, вчасно оплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

У звʼязку з цим, як заявили у Міноборони, відомство звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій.

Своєю чергою арбітраж виніс рішення - задовольнити позови Міністерства оборони України.

Відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки та доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов'язаний сплатити відсотки річні Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості