Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Министерства обороны Украины почти 180 млн грн за несвоевременную и ненадлежащего качества поставку одежды для ВСУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму 179 789 482,24 гривны (4 423 578,27 доллара США) - говорится в сообщении.

Как отмечается, принятые решения касаются нарушений внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества, а именно военной одежды для военнослужащих ВСУ.

Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства, вовремя оплатив стоимость товаров. Однако иностранный поставщик не выполнил свою часть соглашений, предоставляя товар со значительными задержками и ненадлежащего качества.

В связи с этим, как заявили в Минобороны, ведомство обратилось в международный арбитраж о взыскании с поставщика средств за несвоевременную поставку и наложении на него штрафных санкций.

В свою очередь арбитраж вынес решение - удовлетворить иски Министерства обороны Украины.

Отныне средства за непоставленный товар, просроченные поставки и доставленный, но не принятый некачественный товар, подлежат немедленному взысканию в пользу ведомства. Также иностранный поставщик обязан уплатить проценты годовые Минобороны до момента фактической оплаты задолженности - подытожили в Минобороны.

Напомним

В прошлом году министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика, взыскав более 27 миллионов долларов США за несвоевременную поставку некачественных бронежилетов и берцев.