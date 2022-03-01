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Неспокійна ніч і ранкові обстріли: голова ОДА про ситуацію на Донеччині

Неспокійна ніч і ранкові обстріли: голова ОДА про ситуацію на Донеччині

Київ • УНН

 • 211481 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. На Донеччині Маріуполь та Волноваха перебувають під тиском ворога, але тримаються. З приблизно 5 години ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої та в напрямку Луганського. Про це повідомив у вівторок, 1 березня, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"Неспокійна ніч з 28 лютого на 1 березня. Найважливіше — Маріуполь та Волноваха наші! Обидва міста перебувають під тиском ворога, але тримаються", - написав Кириленко у Facebook.

Деталі

За даними голови ОДА:

  • У Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики.
  • Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 людей, ще сотня виїхала самостійно.
  • Приблизно о 5 ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої, цивільне населення не постраждало.
  • У Верхньоторецькому частково мешканці відновили електропостачання власними силами. Без електропостачання залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга.
  • У Красногорівці о 01:50 було випущено 12 снарядів АГС.
  • З 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського, постраждалих цивільних немає.

Раніше

Повідомлялося, що обстріли Маріуполя та Волновахи не припиняються.

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