Неспокійна ніч і ранкові обстріли: голова ОДА про ситуацію на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. На Донеччині Маріуполь та Волноваха перебувають під тиском ворога, але тримаються. З приблизно 5 години ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої та в напрямку Луганського. Про це повідомив у вівторок, 1 березня, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Неспокійна ніч з 28 лютого на 1 березня. Найважливіше — Маріуполь та Волноваха наші! Обидва міста перебувають під тиском ворога, але тримаються", - написав Кириленко у Facebook.
Деталі
За даними голови ОДА:
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- У Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики.
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- Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 людей, ще сотня виїхала самостійно.
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- Приблизно о 5 ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої, цивільне населення не постраждало.
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- У Верхньоторецькому частково мешканці відновили електропостачання власними силами. Без електропостачання залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга.
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- У Красногорівці о 01:50 було випущено 12 снарядів АГС.
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- З 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського, постраждалих цивільних немає.
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Раніше
Повідомлялося, що обстріли Маріуполя та Волновахи не припиняються.