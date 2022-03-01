Обстріли Маріуполя та Волновахи не припиняються
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на ранок 1 березня обстріли російськими окупантами Маріуполя та Волновахи у Донецькій області практично не припиняються. Ці міста перебувають під контролем українських військових. Про це повідомила у вівторок, 1 березня, речниця Донецької обласної ВЦА Тетяна Ігнатченко, пише УНН.
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"1 березня 07:32. Головна новина ранку: Маріуполь і Волноваха наші. Тяжкі бої. Обстріли практично не припинялися.
Волноваха сильно зруйнована, вчора звідти вдалося евакуювати зо три десятки людей, ще сотня виїхала самостійно. Маріуполь без світла - перебиті лінії електропередач. Але незламний. Тримаймося!" - написала вона у Facebook.
За даними голови Маріупольської міської ВЦА Вадима Бойченка, у місті станом на ніч на 1 березня також було відсутнє теплопостачання.
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