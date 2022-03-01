Обстрелы Мариуполя и Волновахи не прекращаются
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на утро 1 марта обстрелы российскими оккупантами Мариуполя и Волновахи в Донецкой области практически не прекращаются. Эти города находятся под контролем украинских военных. Об этом сообщила во вторник, 1 марта, пресс-секретарь Донецкой областной ВГА Татьяна Игнатченко, пишет УНН.
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"1 марта 07:32. Главная новость утра: Мариуполь и Волноваха наши. Тяжелые бои. Обстрелы практически не прекращались.
Волноваха сильно разрушена, вчера оттуда удалось эвакуировать около трех десяткаов человек, еще сотня выехала самостоятельно. Мариуполь без света - перебиты линии электропередач. Но несокрушимый. Держимся!" - написала она в Facebook.
По данным председателя Мариупольской городской ВЦА Вадима Бойченко, в городе по состоянию на ночь на 1 марта также отсутствовало теплоснабжение.
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