Попереду вирішальний бій: у МВС попередили, Росія хоче взяти у кільце Київ та Маріуполь
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Росія хоче підвищити ставки після переговорів з делегацією України і планує взяти в кільце Київ і Маріуполь. Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Цитата
“Київ. Правий берег, Лівий берег. Росіяни запускають балістичні ракети після переговорів на Прип'яті. За нашою інформацією, Україна поставила росіянам жорсткі умови, в які входить повне виведення військ з усієї території України. Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки - взяти в кільце Київ і Маріуполь. Це буде остання спроба русні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій. Ми переможемо", - написав Геращенко.
Контекст
Менше години тому на кордоні з Білоруссю завершилися переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.