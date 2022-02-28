Впереди решающий бой: в МВД предупредили, Россия хочет взять в кольцо Киев и Мариуполь

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“Киев. Правый берег, Левый берег. Россияне запускают баллистические ракеты после переговоров на Припяти. По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины. Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки — взять в кольцо Киев и Мариуполь. Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой. Мы победим”, — написал Геращенко.

Контекст

Менее часа назад на границе с Беларусью завершились переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.