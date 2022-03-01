Неспокойная ночь и утренние обстрелы: председатель ОГА о ситуации в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Донецкой области Мариуполь и Волноваха находятся под давлением врага, но держатся. Начиная с примерно 5 часов утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей и в направлении Луганского. Об этом сообщил во вторник, 1 марта, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"Неспокойная ночь с 28 февраля на 1 марта. Самое важное - Мариуполь и Волноваха наши! Оба города находятся под давлением врага, но держатся", - написал Кириленко в Facebook.
Детали
По данным главы ОГА:
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- В Мариуполе из-за вражесх обстрелов перебита линии электропередач, город без электричества.
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- Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня выехала самостоятельно.
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- Примерно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало.
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- В Верхнеторецком частично жители восстановили электроснабжение собственными силами. Без электроснабжения остаются Тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.
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- В Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.
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- С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет.
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Ранее
Сообщалось, что обстрелы Мариуполя и Волновахи не прекращаются.