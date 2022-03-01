Неспокойная ночь и утренние обстрелы: председатель ОГА о ситуации в Донецкой области

Цитата

"Неспокойная ночь с 28 февраля на 1 марта. Самое важное - Мариуполь и Волноваха наши! Оба города находятся под давлением врага, но держатся", - написал Кириленко в Facebook.

Детали

По данным главы ОГА:



В Мариуполе из-за вражесх обстрелов перебита линии электропередач, город без электричества.

из-за вражесх обстрелов перебита линии электропередач, город без электричества.

Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня выехала самостоятельно.

почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня выехала самостоятельно.

Примерно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей , гражданское население не пострадало.

, гражданское население не пострадало.

В Верхнеторецком частично жители восстановили электроснабжение собственными силами. Без электроснабжения остаются Тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.

частично жители восстановили электроснабжение собственными силами. Без электроснабжения остаются Тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.

В Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.

в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.

С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского , пострадавших гражданских нет.

, пострадавших гражданских нет.

Ранее

Сообщалось, что обстрелы Мариуполя и Волновахи не прекращаются.