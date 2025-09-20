Неподалік від Рівного стався витік хлору: троє людей звернулися до медиків
Київ • УНН
19 вересня у селищі Гоща Рівненського району стався витік хлору з 50-літрового балона. Рятувальники локалізували небезпечну речовину, троє осіб відмовилися від госпіталізації.
У Рівненській області стався витік хлору з балона, рятувальники локалізували витік, троє людей звернулися за медичною допомогою, повідомили у ГУ ДСНС в області у суботу, пише УНН.
Деталі
Повідомлення про витік хлору в приватному господарстві по вулиці Івана Франка в селищі Гоща Рівненського району рятувальники отримали 19 вересня о 16:15.
На місце відправили рятувальників та спеціальну машину радіаційної та хімічної розвідки.
"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, під час проведення робіт господарем із металевим балоном об’ємом 50 літрів, заповненим хлором, стався витік небезпечної речовини", - ідеться у повідомленні.
Після чого рятувальники провели заміри концентрації небезпечної речовини у повітрі за допомогою приладів хімічної розвідки та зафіксували перевищення концентрації парів хлору в повітрі. "Небезпечну зону було огороджено, а доступ сторонніх осіб обмежено", - вказали у ДСНС.
"До медиків звернулися власник та двоє сусідів, які перебували поруч із балоном до приїзду рятувальників. Їхній стан здоров’я виявився задовільним, від госпіталізації вони відмовилися", - повідомили рятувальники.
До ліквідації наслідків залучили два автомобілі від рятувальників, а також залучалися працівники Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, Гощанської громади, екстреної медичної допомоги та поліції.
"Наразі вирішується питання щодо утилізації небезпечної речовини", - вказано у повідомленні.
У Львові помилково спрацювала тривога про витік хлору: що відомо09.10.24, 17:13 • 12200 переглядiв