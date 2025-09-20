Неподалік від Рівного стався витік хлору: троє людей звернулися до медиків

$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:41 • 1950 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
04:00 • 24237 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 36159 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 40960 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 35621 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 43230 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 55512 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 32150 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 45184 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 40694 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto20 вересня, 02:55 • 20395 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic04:38 • 19351 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto04:40 • 12328 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну06:16 • 11438 перегляди
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів08:02 • 11196 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 08:41 • 1950 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 24237 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 41286 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 55512 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 45184 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Павлоград
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 43230 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 41286 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 20427 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 23228 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 25868 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Bild
The Guardian
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Неподалік від Рівного стався витік хлору: троє людей звернулися до медиків

Київ • УНН

 • 90 перегляди

19 вересня у селищі Гоща Рівненського району стався витік хлору з 50-літрового балона. Рятувальники локалізували небезпечну речовину, троє осіб відмовилися від госпіталізації.

Неподалік від Рівного стався витік хлору: троє людей звернулися до медиків

У Рівненській області стався витік хлору з балона, рятувальники локалізували витік, троє людей звернулися за медичною допомогою, повідомили у ГУ ДСНС в області у суботу, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про витік хлору в приватному господарстві по вулиці Івана Франка в селищі Гоща Рівненського району рятувальники отримали 19 вересня о 16:15.

На місце відправили рятувальників та спеціальну машину радіаційної та хімічної розвідки.

"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, під час проведення робіт господарем із металевим балоном об’ємом 50 літрів, заповненим хлором, стався витік небезпечної речовини", - ідеться у повідомленні.

Після чого рятувальники провели заміри концентрації небезпечної речовини у повітрі за допомогою приладів хімічної розвідки та зафіксували перевищення концентрації парів хлору в повітрі. "Небезпечну зону було огороджено, а доступ сторонніх осіб обмежено", - вказали у ДСНС.

"До медиків звернулися власник та двоє сусідів, які перебували поруч із балоном до приїзду рятувальників. Їхній стан здоров’я виявився задовільним, від госпіталізації вони відмовилися", - повідомили рятувальники.

До ліквідації наслідків залучили два автомобілі від рятувальників, а також залучалися працівники Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, Гощанської громади, екстреної медичної допомоги та поліції.

"Наразі вирішується питання щодо утилізації небезпечної речовини", - вказано у повідомленні.

У Львові помилково спрацювала тривога про витік хлору: що відомо09.10.24, 17:13 • 12200 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПодії
Рівненська область