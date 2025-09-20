Неподалеку от Ровно произошла утечка хлора: три человека обратились к медикам
Киев • УНН
19 сентября в поселке Гоща Ровенского района произошла утечка хлора из 50-литрового баллона. Спасатели локализовали опасное вещество, три человека отказались от госпитализации.
В Ровенской области произошла утечка хлора из баллона, спасатели локализовали утечку, трое человек обратились за медицинской помощью, сообщили в ГУ ГСЧС в области в субботу, пишет УНН.
Детали
Сообщение об утечке хлора в частном хозяйстве по улице Ивана Франко в поселке Гоща Ровенского района спасатели получили 19 сентября в 16:15.
На место отправили спасателей и специальную машину радиационной и химической разведки.
"По прибытии на место вызова спасатели установили, что во время проведения работ хозяином с металлическим баллоном объемом 50 литров, заполненным хлором, произошла утечка опасного вещества", - говорится в сообщении.
После чего спасатели провели замеры концентрации опасного вещества в воздухе с помощью приборов химической разведки и зафиксировали превышение концентрации паров хлора в воздухе. "Опасная зона была ограждена, а доступ посторонних лиц ограничен", - указали в ГСЧС.
"К медикам обратились владелец и двое соседей, которые находились рядом с баллоном до приезда спасателей. Их состояние здоровья оказалось удовлетворительным, от госпитализации они отказались", - сообщили спасатели.
К ликвидации последствий привлекли два автомобиля от спасателей, а также привлекались работники Центра контроля и профилактики болезней Минздрава, Гощанской громады, экстренной медицинской помощи и полиции.
"Сейчас решается вопрос об утилизации опасного вещества", - указано в сообщении.
