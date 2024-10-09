Во Львове ошибочно сработала тревога об утечке хлора: что известно
Киев • УНН
Во время ремонтных работ на Львовской ратуше случайно нажали кнопку оповещения об утечке хлора. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий заверил, что никакой реальной утечки не было, ситуация в городе и области спокойная.
Во Львове ни одной утечки хлора не было. Кнопку, оповещающую об утечке, нажали случайно. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
«Сегодня, 9 октября, около 16:45, во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, которая сообщает об утечке хлора. Никакой утечки не было!» - сообщил Козицкий.
По его словам, во Львове и области спокойно.
«Как и всегда, в случае любой угрозы я буду оперативно сообщать в своих соцсетях», - резюмировал Козицкий.