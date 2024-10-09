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Во Львове ошибочно сработала тревога об утечке хлора: что известно

Во Львове ошибочно сработала тревога об утечке хлора: что известно

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 14:13  •  5242 просмотра

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Во время ремонтных работ на Львовской ратуше случайно нажали кнопку оповещения об утечке хлора. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий заверил, что никакой реальной утечки не было, ситуация в городе и области спокойная.

Во Львове ни одной утечки хлора не было. Кнопку, оповещающую об утечке, нажали случайно. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

«Сегодня, 9 октября, около 16:45, во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, которая сообщает об утечке хлора. Никакой утечки не было!» - сообщил Козицкий.

По его словам, во Львове и области спокойно.

«Как и всегда, в случае любой угрозы я буду оперативно сообщать в своих соцсетях», - резюмировал Козицкий.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
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