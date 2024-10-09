У Львові помилково спрацювала тривога про витік хлору: що відомо
Київ • УНН
Під час ремонтних робіт на Львівській ратуші випадково натиснули кнопку сповіщення про витік хлору. Голова Львівської ОВА Максим Козицький запевнив, що жодного реального витоку не було, ситуація в місті та області спокійна.
У Львові жодного витоку хлору не було. Кнопку, що сповіщає про витік, натисли випадково. Про йе повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
"Сьогодні, 9 жовтня, близько 16:45, під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору. Жодного витоку не було!" - повідомив Козицький.
За його словами, у Львові та області спокійно.
"Як і завжди, у разі будь-якої загрози я оперативно повідомлятиму у своїх соцмережах", - резюмував Козицький.