У Львові помилково спрацювала тривога про витік хлору: що відомо

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Київ • УНН

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Під час ремонтних робіт на Львівській ратуші випадково натиснули кнопку сповіщення про витік хлору. Голова Львівської ОВА Максим Козицький запевнив, що жодного реального витоку не було, ситуація в місті та області спокійна.

У Львові жодного витоку хлору не було. Кнопку, що сповіщає про витік, натисли випадково. Про йе повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

"Сьогодні, 9 жовтня, близько 16:45, під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору. Жодного витоку не було!" - повідомив Козицький.

За його словами, у Львові та області спокійно.

"Як і завжди, у разі будь-якої загрози я оперативно повідомлятиму у своїх соцмережах", - резюмував Козицький.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Суспільство
lvivЛьвів

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