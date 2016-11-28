Необхідно розпочати процедуру персонального притягнення військових РФ за злочини у Сирії та на Донбасі - нардеп

“Їм (командирам ЗСУ — ред.) пред’явлені „фейкові“ обвинувачення, які не співвідносяться ані зі здоровим глуздом, ані з чинними нормами права. В Росії й досі не зрозуміли, що залякати українських військових їм не вдасться, так само як і зломити бойовий дух. Адже для українців — це не просто бойові дії на Сході, це війна за суверенітет і незалежність, яку ми будемо вести до переможного кінця", - написала І.Фріз.

За її словами, "Україні й міжнародній спільноті відомий перелік військових частин, які беруть участь у бойових діях на Сході України. Вони ідентифіковані. Список цих частин знаходиться в розпорядженні України і сьогодні ми маємо всі підстави для відкриття кримінальних справ щодо їх командування та особового складу, які приймали або й далі приймають участь в бойових діях на території України".

"Вважаю також необхідним розпочати процедуру персонального притягнення військових РФ за військові злочини проти мирного населення не лише на Донбасі, але й в Сирії на міжнародному рівні”, - наголосила І.Фріз.

Вона також підкреслила, що кожен ідентифікований російський військовий, який воював чи продовжує воювати на території України, а також ті, хто віддавав злочинні накази, мають знаходитися на лаві підсудних.

Нагадаємо, що У Росії порушили кримінальні справи проти українських військових. Імена п’ятьох командирів окремих підрозділів ЗСУ оприлюднили на сайті СК РФ. Як стало відомо, російська сторона звинуватила українських військовослужбовців у руйнації інфраструктури “ДНР” та вбивстві донеччан.