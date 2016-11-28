Необходимо начать процедуру персонального привлечения военных РФ за преступления в Сирии и на Донбассе - нардеп

"Им (командирам ВСУ - ред.) предъявлены "фейковые" обвинения, которые не соотносятся ни со здравым смыслом, ни с действующими нормами права. В России до сих пор не поняли, что запугать украинских военных им не удастся, так же как и сломить боевой дух. Ведь для украинцев - это не просто боевые действия на Востоке, это война за суверенитет и независимость, которую мы будем вести до победного конца", - написала И.Фриз.

По ее словам, "Украине и международному сообществу известен перечень воинских частей, участвующих в боевых действиях на Востоке Украины. Они идентифицированы. Список этих частей находится в распоряжении Украины и сегодня мы имеем все основания для открытия уголовных дел в отношении их командования и личного состава, которые принимали или продолжают принимают участие в боевых действиях на территории Украины".

"Считаю также необходимым начать процедуру персонального привлечения военных РФ за военные преступления против мирного населения не только на Донбассе, но и в Сирии на международном уровне", - подчеркнула И.Фриз.

Она также подчеркнула, что каждый идентифицированный российский военный, который воевал и продолжает воевать на территории Украины, а также те, кто отдавал преступные приказы, должны находиться на скамье подсудимых.

Напомним, что В России открыли уголовные дела против украинских военных. Имена пяти командиров отдельных подразделений ВСУ обнародовали на сайте СК РФ. Как стало известно, российская сторона обвинила украинских военнослужащих в разрушении инфраструктуры "ДНР" и убийстве дончан.