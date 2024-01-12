Немає доказів, що Україна незаконно вивозила надану США зброю – Пентагон
Київ • УНН
Пентагон не знайшов достовірних доказів незаконного експорту Україною зброї, наданої США; Україна надала повний доступ для підзвітності.
Україна надала американським партнерам повну інформацію для обліку та інвентаризації озброєнь, переданих країні як військова допомога. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, передає УНН.
"Важливо відзначити, що українці запропонували безпрецедентний доступ до інформації, що стосується обладнання, яке ми надаємо. Таким чином, вони повністю розуміють і підтримують нашу потребу у звітуванні
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Райдер прокоментував останній звіт генерального інспектора Міноборони США про те, нібито необлікованими належним чином залишилися близько 40 тисяч одиниць американської зброї, наданої Україні.
Речник Пентагону підкреслив, що наразі "немає вірогідних доказів незаконного виведення з України сучасної конвенційної зброї, наданої США". Але є випадки поширення Росією дезінформації цілковито протилежного змісту.
Райдер відзначив, що ЗСУ застосовують надану зброю ефективно.
Кірбі розповів, як США контролюють надану Україні зброю12.01.24, 00:37 • 31177 переглядiв