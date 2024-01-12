Нет доказательств, что Украина незаконно вывозила предоставленное США оружие - Пентагон
Киев • УНН
Пентагон не нашел достоверных доказательств незаконного экспорта Украиной оружия, предоставленного США; Украина предоставила полный доступ для подотчетности.
Украина предоставила американским партнерам полную информацию для учета и инвентаризации вооружений, переданных стране в качестве военной помощи. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга, передает УНН.
"Важно отметить, что украинцы предложили беспрецедентный доступ к информации, касающейся оборудования, которое мы предоставляем. Таким образом, они полностью понимают и поддерживают нашу потребность в отчетности
Детали
Райдер прокомментировал последний отчет генерального инспектора Минобороны США о том, якобы неучтенными должным образом остались около 40 тысяч единиц американского оружия, предоставленного Украине.
Представитель Пентагона подчеркнул, что пока "нет вероятных доказательств незаконного вывода из Украины современного конвенционного оружия, предоставленного США". Но есть случаи распространения Россией дезинформации совершенно противоположного содержания.
Райдер отметил, что ВСУ применяют предоставленное оружие эффективно.
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