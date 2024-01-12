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Нет доказательств, что Украина незаконно вывозила предоставленное США оружие - Пентагон

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 03:40  •  15472 просмотра

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Пентагон не нашел достоверных доказательств незаконного экспорта Украиной оружия, предоставленного США; Украина предоставила полный доступ для подотчетности.

Украина предоставила американским партнерам полную информацию для учета и инвентаризации вооружений, переданных стране в качестве военной помощи. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга, передает УНН.

"Важно отметить, что украинцы предложили беспрецедентный доступ к информации, касающейся оборудования, которое мы предоставляем. Таким образом, они полностью понимают и поддерживают нашу потребность в отчетности

заявил Райдер

Детали

Райдер прокомментировал последний отчет генерального инспектора Минобороны США о том, якобы неучтенными должным образом остались около 40 тысяч единиц американского оружия, предоставленного Украине.

Представитель Пентагона подчеркнул, что пока "нет вероятных доказательств незаконного вывода из Украины современного конвенционного оружия, предоставленного США". Но есть случаи распространения Россией дезинформации совершенно противоположного содержания.

Райдер отметил, что ВСУ применяют предоставленное оружие эффективно.

Кирби рассказал, как США контролируют предоставленное Украине оружие11 январь 2024, 22:37 • 20674 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Немає доказів, що Україна незаконно вивозила надану США зброю – Пентагон
No evidence that Ukraine illegally exported US-supplied weapons - Pentagon
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