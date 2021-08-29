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17 березня, 19:38 • 100851 перегляди

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17 березня, 18:58 • 126003 перегляди

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17 березня, 09:48 • 163040 перегляди

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Нелегальний дрифт в Одесі закінчився лікарнею для учасника

Нелегальний дрифт в Одесі закінчився лікарнею для учасника

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Масовий нелегальний заїзд одеських автодрифтеров, що відбувся напередодні під шляхопроводом "Поїзний", закінчився лікарнею для одного з учасників. Під час змагань молодий чоловік забрався на багажник автомобіля і під час маневру машини впав звідти. За даними очевидців, потерпілого забрала швидка допомога. Після заходу гонщики влаштували автопробіг по нічних вулицях Одеси.

В Одесі нелегальні змагання дрифтерів і стрітрейсерів біля шляхопроводу "Поїзний" відбуваються кілька років по вихідних ввечері. Останнім часом сюди приїжджають любителі і гонщики не тільки з інших міст, а й з інших країн. Акції збирають сотні автомобілів. Організацією заїздів займається клуб "Міст" (відсилка до шляхопроводу), активно розміщуючи анонси та звіти про змагання.

Гонки проходять на недобудованій ділянці дороги. Під час виборів 2020 року ділянку дороги перегородили дорожньою технікою. Однак після виборів техніку прибрали і тут знову стали проводити гонки і заїзди дрифтерів. Нерідко після змагань їх учасники влаштовують гонки по нічній Одесі.

Українські Національні Новини

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УНН-Одеса

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