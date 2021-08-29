Нелегальний дрифт в Одесі закінчився лікарнею для учасника

В Одесі нелегальні змагання дрифтерів і стрітрейсерів біля шляхопроводу "Поїзний" відбуваються кілька років по вихідних ввечері. Останнім часом сюди приїжджають любителі і гонщики не тільки з інших міст, а й з інших країн. Акції збирають сотні автомобілів. Організацією заїздів займається клуб "Міст" (відсилка до шляхопроводу), активно розміщуючи анонси та звіти про змагання.

Гонки проходять на недобудованій ділянці дороги. Під час виборів 2020 року ділянку дороги перегородили дорожньою технікою. Однак після виборів техніку прибрали і тут знову стали проводити гонки і заїзди дрифтерів. Нерідко після змагань їх учасники влаштовують гонки по нічній Одесі.