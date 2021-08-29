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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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2 марта, 18:35 • 151895 просмотра

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Нелегальный дрифт в Одессе закончился больницей для участника

Нелегальный дрифт в Одессе закончился больницей для участника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Массовый нелегальный заезд одесских автодрифтеров, прошедший накануне под путепроводом “Поездной”, закончился больницей для одного из участников. Во время соревнований молодой человек забрался на багажник автомобиля и во время маневра машины упал оттуда. По данным очевидцев, пострадавшего забрала скорая помощь. После мероприятия гонщики устроили автопробег по ночным улицам Одессы.

В Одессе нелегальные соревнования дрифтеров и стритрейсеров возле путепровода “Поездной” проходят несколько лет по выходным вечером. В последнее время сюда приезжают любители и гонщики не только из других городов, но и из других стран. Акции собирают сотни автомобилей. Организацией заездов занимается клуб “Мост” (отсылка к путепроводу), активно размещая анонсы и отчёты о соревнованиях.

Гонки проходят на недостроенном участке дороги. Во время выборов 2020 года участок дороги перегородили дорожной техникой. Однако после выборов технику убрали и здесь снова стали проводить гонки и заезды дрифтеров. Нередко после соревнований их участники устраивают гонки по ночной Одессе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН-Одесса

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