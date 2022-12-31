Нехай рік стане переможним: Новорічне звернення Зеленського

Цитата

“Цей рік почався 24 лютого. Без передмов і прелюдій. Різко. Рано. О 4-й годині. Було темно. Було гучно. Багатьом було складно, комусь — страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Рік України. Рік українців. 24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне — на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо. І не всіх слухаємо. Нам казали: у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо: у нас немає інших варіантів, аніж перемогти.24 лютого ми почали творити нашу перемогу. З багатьох цеглинок — сотень інших перемог. Ми перемогли паніку. Не розбіглись, а зібралися. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх”, — почав своє звернення Голова Держави.

Деталі

Зеленський наголосив, що цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу. Він нагадав про події, які українцям довелося пережити.

“Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів — зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити. Ранок 24 лютого. Гостомель. Буча. Ірпінь. Бородянка. Харків. “Мрія”. Краматорськ. Вокзал. Іграшка. Чернігів. Маріуполь. Драмтеатр. Напис “Діти”. Оленівка. Одеса. Багатоповерхівка. Дівчинка. Три місяці. Вільнянськ. Пологовий. Немовля. Два дні. “Азовсталь”. Це неможливо забути. І неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух. Оборона Києва.Харків. Миколаїв. Чорнобаївка. Острів Зміїний. HIMARS. Антонівський міст. “Бавовна”. Кримський міст. "Нептун“.Крейсер “Москва”. “Русскій воєнний корабль”. Ізюм, Балаклія й Куп’янськ. Херсон“, — перераховує Президент.

У своєму зверненні Голова Держави також згадує, як українці змогли пройти всі виклики, які поставила повномасштабна війна, ініційована російською федерацією. Президент дякує ЗСУ, Національній Гвардії, Розвідці, СБУ, ССО, прикордонникам, теробороні. ППО, поліції, ДСНС — усім нашим силам оборони й безпеки.

Зеленський відзначив Харків — понівечений, але нескорений, незламний Миколаїв, який героїчно витримує всі удари;

Сумщину й Суми, які одними з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів,

Дніпро — опора й надійний тил нашого фронту;

Одесу — сонячна й привітна, тепер — світова фортеця, яка годує світ, щодня відправляючи морем мільйони тонн агропродукції.

Херсон — героїчні люди, які були в окупації понад вісім місяців. Без новин. Без зв’язку. Відірвані від України, але дочекалися ЗСУ.

Президент також подякував містам, які стали прихистком для мільйонів українців: Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк. А також тим, хто приймає в евакуації бізнес, підприємства, університети: Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкаси.

“І ті, хто чекає Україну. І дочекається. Донбас, Луганщина, Крим. Завдяки вам, наші воїни! І, звісно, Київщина й Київ — серце наше, яке завжди б’ється завдяки вам, усі наші українці! Ми всі — одна сім’я. Одна Україна”, — продовжує Зеленський.

Він наголошує, що 2022 став роком,коли Україна змінила світ — а світ відкрив Україну.

“Нам казали: капітуляція. Ми обрали контрнаступ! Нам казали йти на поступки та компроміси. Ми йдемо у Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Європарламент, Бундестаг, парламент Британії, Кнесет, Конгрес США. Світ відчув Україну. Україна в медіа. У серцях людей. У топі пошуку Google. Світ побачив Україну. На головних площах у Торонто, Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї, інших містах. Українці дивують. Українцям аплодують. Українці надихають. Чи є щось, що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні.

Бо ми всі — разом. Ось за що ми воюємо. Одне за одного.Найкращий для нас салют — на складах окупантів. Найкращий подарунок — цифри у звіті Генштабу. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023 рік. Але готові до всього”, — сказав Голова Держави.

Україна буде непохитною навіть під час нових ударів та продовжуватиме свою боротьбу до повноцінної перемоги.

“Залишається кілька хвилин до нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного — перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів — до своїх родин. Полонених — до своїх домівок. Переселенців — до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог.Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків. Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусь і дідусів. На кавуни в Херсон. І на черешню в Мелітополь. Щоб наші міста були вільні. Наші друзі — вірні.

І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з’явилася наша головна цифра і головний успіх — 603 тисячі 628 кілометрів квадратних. Площа незалежної України, як це було з 1991 року. Як це буде завжди. Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут. Ми всі — це Україна. Слава Україні! З Новим роком!”, — резюмував Президент України.

Доповнення

Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Новим Роком та назвали його “роком нашої перемоги”.