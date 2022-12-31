Пусть год станет победным: Новогоднее обращение Зеленского

Цитата

“Этот год начался 24 февраля. Без предисловий и прелюдий. Резко. Рано. В 4 часа. Было темно. Было громко. Многим было сложно, кому-то — страшно. Прошло 311 дней. Нам все еще может быть темно, шумно и сложно. Но нам точно уж никогда не будет страшно. И никогда не будет стыдно. Это был наш год. Год Украины. Год украинцев. 24 февраля мы проснулись. Другие мы. Другой народ. Другие украинцы. Первые ракеты окончательно разрушили лабиринт иллюзий. Мы увидели, кто есть кто. На что способны друзья, враги, а главное — на что способны мы сами. 24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча неприятеля. Сопротивление и борьба. Взрывы 24 февраля нас оглушили. С тех пор мы не все слышим. И не всех слушаем. Нам говорили: у вас нет других вариантов, чем сдаться. Мы говорим: у нас нет других вариантов, чем победить. 24 февраля мы начали творить нашу победу. Из многих кирпичиков — сотен других побед. Мы победили панику. Не разбежались, а собрались. Мы победили сомнения, уныние, страх”, — начал свое обращение Глава Государства.

Детали

Зеленский подчеркнул, что в этот год можно назвать годом потерь для Украины, для всей Европы, для всего мира. Он напомнил о событиях, которые украинцам пришлось пережить.

"О каждой минуте нам есть что сказать. Но большинство слов - лишние. Они не нужны. Не нужны объяснения, украшения. Нужна тишина. Чтобы услышать. Нужны паузы. Чтобы осознать. Утро 24 февраля. Гостомель. Буча. Ирпень. Бородянка. Харьков. "Мрия". Краматорск. Вокзал. Игрушка. Чернигов. Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Еленовка. Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца. Вольнянск. Родильный дом. Младенец. Два дня. "Азовсталь". Это невозможно забыть. И невозможно простить. Но возможно победить. Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух. Оборона Киева. Харьков. Николаев. Чернобаевка. Остров Змеиный. HIMARS. Антоновский мост. "Хлопок". Крымский мост. "Нептун". Крейсер "Москва". "Русский военный корабль". Изюм, Балаклея и Купянск. Херсон", - перечисляет Президент.

В своем обращении Глава государства также упоминает, как украинцы смогли пройти все вызовы, которые поставила полномасштабная война, инициированная российской федерацией. Президент благодарит ВСУ, Национальную Гвардию, Разведку, СБУ, ССО, пограничников, терробороны. ПВО, полиции, ГСЧС — все наши силы обороны и безопасности.

Зеленский отметил Харьков — изувеченный, но непокоренный, несгибаемый Николаев, героически выдерживающий все удары;

Сумщину и Сумы, которые одними из первых почувствовали на себе полномасштабное вторжение оккупантов,

Днепр — опора и надежный тыл нашего фронта;

Одессу — солнечная и приветливая, теперь — мировая крепость, которая кормит мир, ежедневно отправляя морем миллионы тонн агропродукции.

Херсон — героические люди, которые были в оккупации более восьми месяцев. Без новостей. Без связи. Оторваны от Украины, но дождались ВСУ.

Президент также поблагодарил города, которые стали прибежищем для миллионов украинцев: Ровно, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Львов, Ужгород, Черновцы, Луцк. А также тем, кто принимает в эвакуации бизнес, предприятия, университеты: Хмельницкий, Житомир, Кропивницкий, Полтава, Черкассы.

"И те, кто ждет Украину. И дождется. Донбасс, Луганщина, Крым. Благодаря вам, наши воины! И, конечно, Киевщина и Киев - сердце наше, которое всегда бьется благодаря вам, все наши украинцы! Мы все - одна семья. Одна Украина", - продолжает Зеленский.

Он отмечает, что 2022 стал годом, когда Украина изменила мир - а мир открыл Украину.

"Нам говорили: капитуляция. Мы выбрали контрнаступление! Нам говорили идти на уступки и компромиссы. Мы идем в Евросоюз и НАТО. Мир услышал Украину. Европарламент, Бундестаг, парламент Великобритании, Кнессет, Конгресс США. Мир почувствовал Украину. Украина в медиа. В сердцах людей. В топе поиска Google. Мир увидел Украину. На главных площадях в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне, Варшаве, Флоренции, Сиднее, других городах. Украинцы удивляют. Украинцам аплодируют. Украинцы вдохновляют. Есть ли что-то, что может нас испугать? Нет. Есть ли кто-то, кто может нас остановить? Нет.

Потому что мы все - вместе. Вот за что мы сражаемся. Один за другого. Лучший салют для нас - на складах оккупантов. Лучший подарок - цифры в отчете Генштаба. Мы не знаем точно, что принесет нам новый, 2023 год. Но готовы ко всему", - сказал Глава государства.

Украина будет непоколебимой даже во время новых ударов и продолжать свою борьбу до полноценной победы.

"Остается несколько минут до нового года. Я хочу всем нам сейчас пожелать одного - победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращения наших людей. Воинов - к своим семьям. Пленных - в свои дома. Переселенцев - к своей Украине. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращение к обычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог. Возвращение того, что у нас украли. Детства наших детей, спокойной старости наших родителей. Чтобы на каникулах внуки приехали к бабушкам и дедушкам. На арбузы в Херсон. И на черешню в Мелитополь. Чтобы наши города были свободны. Наши друзья - верны. И чтобы в отчетах возле цифры 100 тысяч уничтоженных врагов, тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась наша главная цифра и главный успех - 603 тысячи 628 километров квадратных. Площадь независимой Украины, как это было с 1991 года. Как это будет всегда. Пусть все это принесет новый год. Мы готовы за это бороться. Вот почему каждый из нас здесь. Я здесь. Мы здесь. Вы здесь. Все здесь. Мы все - это Украина. Слава Украине! С Новым годом!", - резюмировал Президент Украины.

Дополнение

Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым Годом и назвали его “годом нашей победы”.