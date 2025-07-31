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Негода на Київщині: енергетики повернули світло для 350 тисяч родин

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Після сильної негоди 28-30 липня енергетики відновили світло для 350 тисяч родин у Київській області. Було полагоджено 362 повітряні лінії та 1847 трансформаторних підстанцій.

Негода на Київщині: енергетики повернули світло для 350 тисяч родин

У Київській області після сильної негоди світло повернули 350 тис. родин, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Деталі

З 28 по 30 липня в Київській області вирувала сильна негода. Грозові дощі та пориві вітру спричинили обриви ліній та аварійні відключення електрики.

Негода наробила лиха у столиці: блискавка спричинила займання дерева, метро "Лукʼянівська" затопило28.07.25, 15:11 • 30031 перегляд

Як повідомили у компанії, за три доби енергетикам вдалося:

  • відновити 362 повітряні лінії;
    • полагодити 1847 трансформаторних підстанцій;
      • повернути світло для 350 000 родин області.

        Як повідомили у компанії, над точковими заявками продовжують працювати.

        Через негоду перебої зі світлом у семи областях31.07.25, 10:16 • 2418 переглядiв

        Антоніна Туманова

        Суспільство
        Київська область
        ДТЕК