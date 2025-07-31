Негода на Київщині: енергетики повернули світло для 350 тисяч родин
Київ • УНН
Після сильної негоди 28-30 липня енергетики відновили світло для 350 тисяч родин у Київській області. Було полагоджено 362 повітряні лінії та 1847 трансформаторних підстанцій.
У Київській області після сильної негоди світло повернули 350 тис. родин, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Деталі
З 28 по 30 липня в Київській області вирувала сильна негода. Грозові дощі та пориві вітру спричинили обриви ліній та аварійні відключення електрики.
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Як повідомили у компанії, за три доби енергетикам вдалося:
- відновити 362 повітряні лінії;
- полагодити 1847 трансформаторних підстанцій;
- повернути світло для 350 000 родин області.
Як повідомили у компанії, над точковими заявками продовжують працювати.
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