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Непогода в Киевской области: энергетики вернули свет для 350 тысяч семей

Киев • УНН

 • 36 просмотра

После сильной непогоды 28-30 июля энергетики восстановили свет для 350 тысяч семей в Киевской области. Было отремонтировано 362 воздушные линии и 1847 трансформаторных подстанций.

Непогода в Киевской области: энергетики вернули свет для 350 тысяч семей

В Киевской области после сильной непогоды свет вернули 350 тыс. семей, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

С 28 по 30 июля в Киевской области бушевала сильная непогода. Грозовые дожди и порывы ветра стали причиной обрывов линий и аварийных отключений электричества.

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Как сообщили в компании, за трое суток энергетикам удалось:

  • восстановить 362 воздушные линии;
    • починить 1847 трансформаторных подстанций;
      • вернуть свет для 350 000 семей области.

        Как сообщили в компании, над точечными заявками продолжают работать.

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        Антонина Туманова

        Общество
        Киевская область
        ДТЭК