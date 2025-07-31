Непогода в Киевской области: энергетики вернули свет для 350 тысяч семей
Киев • УНН
После сильной непогоды 28-30 июля энергетики восстановили свет для 350 тысяч семей в Киевской области. Было отремонтировано 362 воздушные линии и 1847 трансформаторных подстанций.
В Киевской области после сильной непогоды свет вернули 350 тыс. семей, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
С 28 по 30 июля в Киевской области бушевала сильная непогода. Грозовые дожди и порывы ветра стали причиной обрывов линий и аварийных отключений электричества.
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Как сообщили в компании, за трое суток энергетикам удалось:
- восстановить 362 воздушные линии;
- починить 1847 трансформаторных подстанций;
- вернуть свет для 350 000 семей области.
Как сообщили в компании, над точечными заявками продолжают работать.
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