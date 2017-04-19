Негода вирує у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Дніпро засипало снігом. Негода вирує у місті відучора, передає УНН.
За повідомленням Укргідрометцентру, 19-22 квітня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря у місті очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0...5°, на поверхні ґрунту 3...8°, температура вдень — 2...9° тепла.
У південних, східних та більшості центральних областей дощ із мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.
Нагадаємо, внаслідок негоди, що вирує в Дніпрі, впало близько 2 тис. 600 дерев.
Також школи Дніпра через негоду закрили до 21 квітня.
Як повідомляв УНН, внаслідок дощів з мокрим снігом та шквалистих поривів вітру й спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях: Дніпропетровській — 73, Харківській — 38, Полтавській — 35, Херсонській — 4, Кіровоградській — 1 та Запорізькій — 1.
Рішення про призупинення навчання вже прийняли в школах Миколаєва, Нікополя та Олександрії.