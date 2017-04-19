Непогода бушует в Днепре

По сообщению Укргидрометцентра, 19-22 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в городе ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0...5°, на поверхности почвы 3...8°, температура днем ​​- 2...9° тепла.

В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Напомним, в результате непогоды, бушующей в Днепре, упало около 2 тыс. 600 деревьев.

Также школы Днепра из-за непогоды закрыли до 21 апреля.

Как сообщал УНН, в результате дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пункта в шести областях: Днепропетровской — 73, Харьковской — 38, Полтавской — 35, Херсонской — 4, Кировоградской — 1 и Запорожской — 1.

Решение о приостановлении обучения уже приняли в школах Николаева, Никополя и Александрии.