Негода в Китаї накрила 14 районів: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У відомствах цивільної адміністрації Гуансі-Чжуанського автономного району заявили, що сильні дощі викликали повені в 14 районах Китаю, адміністративно підпорядкованих 3 містам, від лиха потерпают більше 40 тис. чоловік, двоє людей загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Нинішнім лихом охоплені 40,3 тис. осіб, екстреної евакуації і розміщення зазнали 1127 осіб, екстреної допомоги потребують 540 осіб, двоє людей загинули.
Площа постраждалих від лиха сільгоспугідь становить 2670 га, зруйновано 346 приміщень в 116 дворах.
У п'ятницю в західній частині американського штату Пенсільванія пройшов сильний шторм. Загинула одна людина.
Як повідомляв УНН, південні і центральні райони США страждають від масштабних злив. У США жертвою стихії вже став літній чоловік.
Нагадаємо, п'ять днів тому в американському штаті Мічиган був оголошений режим стихійного лиха через повені.