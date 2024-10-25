Не залишиться вибору: на ТОТ Луганщини 100 дітей серед вихованців "козачого корпусу", де після випуску лише контракт із зс рф – ОВА
Київ • УНН
У Старобільську окупанти збільшують кількість вихованців "козачого кадетського корпусу" з 100 до 500 дітей від 12 років. Після випуску вони будуть зобов'язані укласти контракт із армією РФ.
У так званій "лнр" уп’ятеро збільшиться кількість вихованців "козачого кадетського корпусу ім. Маргелова", який окупанти розташували в Старобільську. За даними ОВА, це пов’язано з тим, що у місцевої молоді майже не залишилось вибору, на кого навчатися.
Пише УНН із посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.
У Старобільську окупанти вп’ятеро збільшать кількість вихованців "козачого кадетського корпусу".
Наразі там проходять військовий вишкіл близько 100 дітей віком від 12 років. Після облаштування нових приміщень у закладі перебуватимуть 500 дітей. Тож, у місцевої молоді майже не залишиться вибору, на кого навчатися. Після випуску вони будуть зобов’язані укласти контракт з армією рф або, якщо візьмуть, вступити до російських військових вишів.
Нагадаємо
В окупованому Луганську відбуваються пропагандистські заходи для популяризації військових професій серед дітей.
"архівна служба лнр" накопичує докази воєнних злочинів російських військ на Луганщині. Зібрано понад 300 документів, включаючи військові квитки, листи, фотографії та письмові згадки про злочини.