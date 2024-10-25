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Не останется выбора: на ВОТ Луганщины 100 детей в возрасте среди воспитанников «казачьего корпуса», где после выпуска только контракт с ВС РФ - ОВА

Не останется выбора: на ВОТ Луганщины 100 детей в возрасте среди воспитанников «казачьего корпуса», где после выпуска только контракт с ВС РФ - ОВА

Киев  •  УНН

09:02 • 4486 просмотра

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В Старобельске оккупанты увеличивают количество воспитанников «казачьего кадетского корпуса» со 100 до 500 детей от 12 лет. После выпуска они будут обязаны заключить контракт с армией РФ.

В так называемой «лнр» в пять раз увеличится количество воспитанников «казачьего кадетского корпуса им. Маргелова», который оккупанты расположили в Старобельске. По данным ОВА, это связано с тем, что у местной молодежи почти не осталось выбора, на кого учиться.

Пишет УНН со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию.

В Старобельске оккупанты в пять раз увеличат количество воспитанников «казачьего кадетского корпуса».

Сейчас там проходят военную подготовку около 100 детей в возрасте от 12 лет. После обустройства новых помещений в заведении будут находиться 500 детей. Поэтому, у местной молодежи почти не останется выбора, на кого учиться. После выпуска они будут обязаны заключить контракт с армией РФ или, если возьмут, поступить в российские военные вузы.

 - говорится в сообщении.

Напомним,

В оккупированном Луганске проходят пропагандистские мероприятия для популяризации военных профессий среди детей.

«архивная служба лнр» накапливает доказательства военных преступлений российских войск на Луганщине. Собрано более 300 документов, включая военные билеты, письма, фотографии и письменные упоминания о преступлениях.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
luhanskЛуганск