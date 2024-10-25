Не останется выбора: на ВОТ Луганщины 100 детей в возрасте среди воспитанников «казачьего корпуса», где после выпуска только контракт с ВС РФ - ОВА

В так называемой «лнр» в пять раз увеличится количество воспитанников «казачьего кадетского корпуса им. Маргелова», который оккупанты расположили в Старобельске. По данным ОВА, это связано с тем, что у местной молодежи почти не осталось выбора, на кого учиться.

Пишет УНН со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию.

В Старобельске оккупанты в пять раз увеличат количество воспитанников «казачьего кадетского корпуса».

Сейчас там проходят военную подготовку около 100 детей в возрасте от 12 лет. После обустройства новых помещений в заведении будут находиться 500 детей. Поэтому, у местной молодежи почти не останется выбора, на кого учиться. После выпуска они будут обязаны заключить контракт с армией РФ или, если возьмут, поступить в российские военные вузы.