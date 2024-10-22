На ТОТ Луганщині накопичується архів про воєнні злочини зс рф: "архівна служба лнр" зібрала понад 300 подібних документів – ОВА
Київ • УНН
"архівна служба лнр" накопичує докази воєнних злочинів російських військ на Луганщині. Зібрано понад 300 документів, включаючи військові квитки, листи, фотографії та письмові згадки про злочини.
Архівна служба у складі призначеного загарбниками відомства, у так званій "лнр", документує власні воєнні злочини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Луганської обласної держадміністрації.
Луганські колаборанти продовжують самостійно накопичувати докази проти себе. Так звана "архівна служба лнр", як зазначає Луганська ОВА, посилила роботу стосовно збору документів про учасників та події війни рф проти України.
Надати свідчення проти себе можна у 28 архівах, що діють у межах адміністративно-територіальних одиниць "лнр". Наразі вже зібрано понад 300 таких документів.
Серед документів – військові квитки, листи, інші документи, фотографії та письмові згадки про воєнні злочини росіян.
Нагадаємо
УНН передавав, що в окупованому Луганську відбувся пропагандистський захід для популяризації військових професій серед дітей. Росія намагається виховати лояльність до окупаційного режиму та залучити підлітків до служби в армії.
Колаборанти провели тур іноземних журналістів окупованим Маріуполем19.10.24, 15:40 • 21653 перегляди