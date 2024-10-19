Колаборанти провели тур іноземних журналістів окупованим Маріуполем
Київ • УНН
Місцеві колаборанти організували візит турецьких ЗМІ до окупованого Маріуполя для створення пропагандистських матеріалів. Такі візити мають на меті легітимізувати окупацію та перевірити реакцію міжнародної спільноти.
Черговий тур іноземних журналістів по тимчасово окупованому Маріуполі провели місцеві колаборанти, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
За даними Центру, цього разу представники турецьких ЗМІ, які охоче повторюють кремлівські наративи, побували у зруйнованому російськими військами місті з метою зробити пропагандистські матеріали.
"До прикладу турецький газетяр Йігіт Санер "побачив" на вулицях Маріуполя мешканців, які стали щасливими тільки після того, як сюди прийшла росія.
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Такі тури стали систематичними. Окрім медійників, сюди приїжджають і різного штибу так звані політики. Нещодавно тимчасово окуповані території Донецької обл. відвідали маріонетки кремля, чий візит мав суто пропагандистську мету. Донецьк відвідав Андранік Теванян – один з лідерів проросійської опозиції Вірменії", - йдеться у повідомленні.
У Центрі додали, що такі візити створюють у світу хибне враження про легітимність окупації України та є спробою перевірити реакцію міжнародної спільноти, щоб заохотити інших союзників кремля відвідувати окуповані території.
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