Коллаборационисты провели тур иностранных журналистов по оккупированному Мариуполю

Очередной тур иностранных журналистов по временно оккупированному Мариуполе провели местные коллаборационисты, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, на этот раз представители турецких СМИ, которые охотно повторяют кремлевские нарративы, побывали в разрушенном российскими войсками городе с целью сделать пропагандистские материалы.

«К примеру турецкий газетчик Йигит Санер «увидел» на улицах Мариуполя жителей, которые стали счастливыми только после того, как сюда пришла россия.

Оккупанты используют детский труд - Сопротивление

Такие туры стали систематическими. Кроме медийщиков, сюда приезжают и разного рода так называемые политики. Недавно временно оккупированные территории Донецкой обл. посетили марионетки кремля, чей визит имел сугубо пропагандистскую цель. Донецк посетил Андраник Теванян - один из лидеров пророссийской оппозиции Армении», - говорится в сообщении.

В Центре добавили, что такие визиты создают у мира ложное впечатление о легитимности оккупации Украины и являются попыткой проверить реакцию международного сообщества, чтобы поощрить других союзников кремля посещать оккупированные территории.

Мариуполь стал центром вывоза похищенных украинских ресурсов - Сопротивление