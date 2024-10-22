На ВОТ Луганщине накапливается архив о военных преступлениях ссс рф: «архивная служба лнр» собрала более 300 подобных документов - ОВА
Киев • УНН
«Архивная служба лнр» накапливает доказательства военных преступлений российских войск на Луганщине. Собрано более 300 документов, включая военные билеты, письма, фотографии и письменные упоминания о преступлениях.
Архивная служба в составе назначенного захватчиками ведомства, в так называемом "лнр", документирует собственные военные преступления. Об этом сообщает УНН с ссылкой на пресс-службу Луганской областной госадминистрации.
Луганские коллаборационисты продолжают самостоятельно накапливать доказательства против себя. Так называемая "архивная служба лнр", как отмечает Луганская ОВА, усилила работу по сбору документов об участниках и событиях войны рф против Украины.
Предоставить показания против себя можно в 28 архивах, действующих в пределах административно-территориальных единиц "лнр". Сейчас уже собрано более 300 таких документов.
Среди документов - военные билеты, письма, другие документы, фотографии и письменные упоминания о военных преступлениях россиян.
Напомним,
УНН передавал, что в оккупированном Луганске состоялось пропагандистское мероприятие для популяризации военных профессий среди детей. Россия пытается воспитать лояльность к оккупационному режиму и привлечь подростков к службе в армии.
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