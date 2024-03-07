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Не приховує своїх симпатій до путіна: балерину Ілзе Лієпу позбавили громадянства Литви

Київ • УНН

 • 26643 перегляди

російська балерина Ілзе Лієпа була позбавлена литовського громадянства за те, що публічно підтримувала росію і володимира путіна, називала війну в Україні "спецоперацією" і висловлювала зневагу до західних цінностей.

Не приховує своїх симпатій до путіна: балерину Ілзе Лієпу позбавили громадянства Литви

Балерину Ілзе Лієпу позбавили литовського громадянства. Указ про це підписав президент Литви Гітанас Науседа, передає УНН із посиланням на Delfi.

За даними видання, причиною стало публічне вираження підтримки росії, а також інтерв'ю балерини, в якому вона "не приховує своїх симпатій до володимира путіна, називає війну в Україні спецоперацією та відкрито зневажає західний мир та цінності".

Громадянство Литви було надано артистці балету, яка має російське громадянство, як виняток.

У листопаді минулого року МВС Литви доручило департаменту міграції розпочати процедуру позбавлення російської балерини Ілзе Лієпи литовського громадянства.

Додамо

Разом із Лієпою громадянства Литви було також позбавлено бізнесмена Юрія Кудимова, який "здійснював діяльність, несумісну з інтересами національної безпеки Литви". За даними Департаменту держбезпеки Литви, Кудимов отримав громадянство в 1998 році, приховавши той факт, що він був офіцером розвідки КДБ СРСР.

Довідка

Ілзе Лієпа - дочка артиста радянського балету Маріса Лієпи, одного з найвідоміших представників Латвії. У 2000 році вона як виняток отримала литовське громадянство, оскільки більше 10 років танцювала з литовським артистом Пятрасом Скірмантасом.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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