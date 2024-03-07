Не скрывает своих симпатий к путину: балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
Киев • УНН
российская балерина Илзе Лиепа была лишена литовского гражданства за то, что публично поддерживала россию и владимира путина, называла войну в Украине "спецоперацией" и выражала пренебрежение к западным ценностям.
Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства. Указ об этом подписал президент Литвы Гитанас Науседа, передает УНН со ссылкой на Delfi.
По данным издания, причиной стало публичное выражение поддержки россии, а также интервью балерины, в котором она "не скрывает своих симпатий к владимиру путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и ценности".
Гражданство Литвы было предоставлено артистке балета, которая имеет российское гражданство, в порядке исключения.
В ноябре прошлого года МВД Литвы поручило департаменту миграции начать процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства.
Добавим
Вместе с Лиепой гражданства Литвы был также лишен бизнесмен Юрий Кудимов, который "осуществлял деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы". По данным Департамента госбезопасности Литвы, Кудымов получил гражданство в 1998 году, скрыв тот факт, что он был офицером разведки КГБ СССР.
Справка
Илзе Лиепа - дочь артиста советского балета Мариса Лиепы, одного из самых известных представителей Латвии. В 2000 году она в виде исключения получила литовское гражданство, поскольку более 10 лет танцевала с литовским артистом Пятрасом Скирмантасом.
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