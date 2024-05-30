Не працюють грошові перекази: у мережі скаржаться на збої в роботі Monobank
Київ • УНН
Користувачі monobank скаржаться не можуть отримати доступ до додатка та здійснювати транзакції через збій у роботі.
У мобільному застосунку Monobank 30 травня відбувся збій. Користувачі скаржаться, що не можуть користуватися онлайн-банкінгом та здійснювати грошові операції. Про це пише УНН з посиланням на заяви користувачів у соцмережах.
Деталі
Зокрема дехто з користувачів повідомляє, що при вході до застосунку відразу з'являється повідомлення про помилку,
Користувачі в соціальних мережах пишуть, що взагалі не можуть скористатися послугами онлайн-банкінгу приблизно з 15:00).
Доповнення
Співзасновник банку Олег Гороховський, визнав, що певний час в роботі застосунку були проблеми з "р2р переказами". За його словами, станом на 15;34 все працює як треба.
Нагадаємо
На початку місця 2 травня На Monobank здійснена чергова DDoS-атака. Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський.