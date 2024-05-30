Не работают денежные переводы: в сети жалуются на сбои в работе Monobank

В мобильном приложении Monobank 30 мая произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут пользоваться онлайн-банкингом и совершать денежные операции. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления пользователей в соцсетях.

детали

В частности некоторые пользователи сообщают, что при входе в приложение сразу появляется сообщение об ошибке,

Пользователей социальных сетях пишут, что вообще не могут воспользоваться услугами онлайн-банкинга примерно с 15:00).

Дополнение

Соучредитель банка Олег Гороховский признал, что определенное время в работе приложения были проблемы с "р2р преданиями". По его словам, по состоянию на 15;34 все работает как следует.

Напомним

В начале месяца 2 мая на Monobank совершена очередная DDoS-атака. Об этом рассказал соучредитель банка Олег Гороховский.