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Не можна дозволити росії залякувати Україну - Блінкен

Не можна дозволити росії залякувати Україну - Блінкен

Київ • УНН

 • 127991 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що якби росії було дозволено залякувати Україну, вторгатися та захоплювати територію, не зустрічаючи опору, то це був би "сезон відкритих дверей" у всьому світі. Про це УНН пише з посииланням на агенство Reuters.

Деталі

Головний дипломат Сполучених Штатів виступив на пресконференції разом із міністром закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор у рамках візиту до Африки, де він також відвідає Демократичну Республіку Конго та Руанду.

"Якщо ми дозволимо великій країні залякувати меншу, просто вторгатися в неї і захоплювати її територію, тоді розпочнеться сезон відкритих дверей не тільки в Європі, а й у всьому світі", - сказав Блінкен.

Блінкен додав, що Сполучені Штати вважають важливим протистояти росії, оскільки її агресія проти України загрожує основним принципам міжнародної системи.

Наледі Пандор зазначили, що ніхто в Південній Африці не підтримував війни в Україні, але приписи міжнародного права не застосовувалися рівномірно.

"Ми повинні бути однаково стурбовані тим, що відбувається з народом Палестини, як і тим, що відбувається з народом України", - сказала вона.

Додамо

Південна Африка утрималася від голосування в Організації Об'єднаних Націй, що засуджує вторгнення в Україну, і, як і інші африканські країни, чинила опір закликам засудити росію.

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