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Блінкен вирушив в турне Африкою, «щоб протистояти російському впливу» на континенті

Блінкен вирушив в турне Африкою, «щоб протистояти російському впливу» на континенті

Київ • УНН

 • 128373 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибуває в неділю до Південної Африки, щоб розпочати турне трьома країнами, в ході якого він також побуває в Демократичній Республіці Конго та Руанді, метою якого є «розробка стратегії протидії зусиллям росії з підриву демократії в Африці». Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Цей візит послудвав за турами міністра закордонних справ росії сергія лаврова, який відвідав Єгипет, Уганду, Ефіопію та Республіку Конго, і президента Франції Еммануеля Макрона, який відвідав Камерун, Бенін і Гвінею-Бісау з метою поновлення відносин Франції з африканським континентом. Глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер та посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд також вирушили у власні тури Африкою.

Це друга поїздка Блінкена до Африки з моменту призначення держсекретарем. Його перший візит відбувся у листопаді 2021 року.

Блінкен отримав дозвіл на таку місію відповідно до HR 7311, «Законом про протидію зловмисній діяльності росії в Африці», який Палата представників США ухвалила 27 квітня 2022 року.

Контекст

ПАР, як і 16 інших африканських країн, утрималася під час голосування щодо резолюції ООН, яка засуджує вторгнення росії до України, а ДР Конго та Руанда проголосували за неї.

Крім того, президент ПАР Сиріл Рамафоса відмовився засудити вторгнення росії.

Південна Африка входить до групи БРІКС, до якої входять Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка, країни, які вважаються провідними світовими економіками з ринком, що формується.

У той час як російське вторгнення 24 лютого викликало широке засудження з боку країн G7 та їхніх союзників, єдиною країною БРІКС, яка підтримала резолюцію ООН, була Бразилія, а Південна Африка, Китай та Індія утрималися.

Однією з багатьох причин, чому деякі африканські країни не зайняли позицію щодо війни в Україні, є історичні відносини континенту з колишнім Радянським Союзом, який підтримав кілька рухів за незалежність в Африці — дипломатично, а зрештою фінансово та військово — проти європейських колоніальних країн.

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