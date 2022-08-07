Блинкен отправился в турне по Африке, «чтобы противостоять российскому влиянию» на континенте

Детали

Этот визит последовал за турами министра иностранных дел россии сергея лаврова, посетившего Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго, и президента Франции Эммануэля Макрона, посетившего Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау с целью возобновления отношений Франции с африканским континентом. Глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр и посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд также отправились в собственные туры по Африке.

Это вторая поездка Блинкена в Африку с момента назначения госсекретарем. Его первый визит прошел в ноябре 2021 года.

Блинкен получил разрешение на такую ​​миссию в соответствии с HR 7311, «Законом о противодействии злонамеренной деятельности россии в Африке», который Палата представителей США приняла 27 апреля 2022 года.

Контекст

ЮАР, как и 16 других африканских стран, воздержалась во время голосования по резолюции ООН, осуждающей вторжение россии в Украину, а ДР Конго и Руанда проголосовали за нее.

Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался осудить вторжение россии.

Южная Африка входит в группу БРИКС, в которую входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка, страны, которые считаются ведущими мировыми экономиками с формирующимся рынком.

В то время как российское вторжение 24 февраля вызвало широкое осуждение со стороны стран G7 и их союзников, единственной страной БРИКС, поддержавшей резолюцию ООН, была Бразилия, а Южная Африка, Китай и Индия воздержались.

Одной из многих причин, почему некоторые африканские страны не заняли позицию по войне в Украине, являются исторические отношения континента с бывшим Советским Союзом, который поддержал несколько движений за независимость в Африке — дипломатично, а в конце концов финансово и военно — против европейских колониальных стран.