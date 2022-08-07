Блинкен отправился в турне по Африке, «чтобы противостоять российскому влиянию» на континенте
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в воскресенье в Южную Африку, чтобы начать турне по трем странам, в ходе которого он также побывает в Демократической Республике Конго и Руанде, целью которого является «разработка стратегии противодействия усилиям россии по подрыву демократии в Африке». Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Этот визит последовал за турами министра иностранных дел россии сергея лаврова, посетившего Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго, и президента Франции Эммануэля Макрона, посетившего Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау с целью возобновления отношений Франции с африканским континентом. Глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр и посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд также отправились в собственные туры по Африке.
Это вторая поездка Блинкена в Африку с момента назначения госсекретарем. Его первый визит прошел в ноябре 2021 года.
Блинкен получил разрешение на такую миссию в соответствии с HR 7311, «Законом о противодействии злонамеренной деятельности россии в Африке», который Палата представителей США приняла 27 апреля 2022 года.
Контекст
ЮАР, как и 16 других африканских стран, воздержалась во время голосования по резолюции ООН, осуждающей вторжение россии в Украину, а ДР Конго и Руанда проголосовали за нее.
Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался осудить вторжение россии.
Южная Африка входит в группу БРИКС, в которую входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка, страны, которые считаются ведущими мировыми экономиками с формирующимся рынком.
В то время как российское вторжение 24 февраля вызвало широкое осуждение со стороны стран G7 и их союзников, единственной страной БРИКС, поддержавшей резолюцию ООН, была Бразилия, а Южная Африка, Китай и Индия воздержались.
Одной из многих причин, почему некоторые африканские страны не заняли позицию по войне в Украине, являются исторические отношения континента с бывшим Советским Союзом, который поддержал несколько движений за независимость в Африке — дипломатично, а в конце концов финансово и военно — против европейских колониальных стран.