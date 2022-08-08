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Нельзя позволить россии запугивать Украину - Блинкен

Нельзя позволить россии запугивать Украину - Блинкен

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что если бы россии было позволено запугивать Украину, вторгаться и захватывать территорию, не встречая сопротивления, то это был бы "сезон открытых дверей" во всем мире. Об этом УНН пишет с ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Главный дипломат Соединенных Штатов выступил на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор в рамках визита в Африку, где он также посетит Демократическую Республику Конго и Руанду.

"Если мы позволим большой стране запугивать меньшую, просто вторгаться в нее и захватывать ее территорию, тогда начнется сезон открытых дверей не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты считают важным противостоять россии, поскольку ее агрессия против Украины чревата основными принципами международной системы.

Наледи Пандор отметили, что никто в Южной Африке не поддерживал войны в Украине, но предписания международного права не применялись равномерно.

"Мы должны быть одинаково озабочены происходящим с народом Палестины, как и происходящим с народом Украины", - сказала она.

Добавим

Южная Африка воздержалась от голосования в Организации Объединенных Наций, осуждающей вторжение в Украину, и, как и другие африканские страны, сопротивлялась призывам осудить россию.

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