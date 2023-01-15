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Не хочуть, щоб їх "втягували у війну": в уряді Грузії пояснили відмову надати Україні "Буки"

Київ • УНН

 • 471976 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Міністер культури та колишня віцепрем'єр Грузії Теа Цулукіані пояснила небажання країни передавати Україні "Буки". За її словами, уряд Грузії не хоче, аби країну втягнули у ще одну війну, передає УНН із посиланням на канал 1TV.ge.

Не хочуть, щоб їх "втягували у війну": в уряді Грузії пояснили відмову надати Україні "Буки"

Деталі

"Схоже, тривають спроби втягнути Грузію, її державу та її народ у військовий конфлікт у різних формах. Простіше кажучи, це прикро", – заявила міністр культури Теа Цулукіані.

За її словами, уряд Грузії не дозволить втягнути державу у військовий конфлікт.

«Відповідь одна – уряд Грузії не дозволить втягнути державу у військове протистояння. Тому, звісно, ​​допомоги військового типу одній зі сторін військового конфлікту ми не знайдемо, тим більше, наскільки мені відомо, мова йде про передачу такого озброєння, яке ми придбали, але це просто деталь. Мабуть, головне – це головна генеральна лінія і позиція уряду, країни під назвою Грузія, що ми не хочемо бути у війні.

Ми пройшли занадто багато війн... Ми добре пам'ятаємо, скільки це клопоту. Тому ми просто не можемо цього допустити, це наша відповідальність за майбутнє нашої країни. Тому, оскільки ми досі ходили по цьому лезу ножа, я сподіваюся, що ми зможемо успішно ходити й надалі. Сподіваюся, що війна в Україні скоро закінчиться і вона закінчиться перемогою Української держави і народу", - сказав Цулукіані.

Раніше

Радник адміністрації президента України Михайло Подоляк відреагував на відмову Грузії передати Києву зенітно-ракетний комплекс "Бук". В інтерв'ю Подоляк сказав: "Навіть після десяти з половиною місяців війни грузинський уряд не розуміє, на чиєму боці йому бути".

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