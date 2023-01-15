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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Не хотят, чтобы их "втягивали в войну": в правительстве Грузии объяснили отказ предоставить Украине "Буки"

Киев • УНН

 • 471976 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Министр культуры и бывшая вице-премьер Грузии Теа Цулукиани объяснила нежелание страны передавать Украине "Буки". По ее словам, правительство Грузии не хочет, чтобы страну втянули в еще одну войну, передает УНН со ссылкой на канал 1TV.ge.

Не хотят, чтобы их "втягивали в войну": в правительстве Грузии объяснили отказ предоставить Украине "Буки"

Детали

"Похоже, продолжаются попытки втянуть Грузию, ее государство и ее народ в военный конфликт в различных формах. Проще говоря, это обидно", – заявила министр культуры Теа Цулукиани.

По ее словам, правительство Грузии не позволит втянуть государство в военный конфликт.

"Ответ один – правительство Грузии не позволит втянуть государство в военное противостояние. Поэтому, конечно, помощи военного типа одной из сторон военного конфликта мы не найдем, тем более, насколько мне известно, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы приобрели, но это просто деталь. Видимо, главное – это главная генеральная линия и позиция правительства, страны под названием Грузия, что мы не хотим быть в войне.

Мы прошли слишком много войн... Мы хорошо помним, сколько это было хлопот. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это наша ответственность за будущее нашей страны. Поэтому, поскольку мы до сих пор ходили по этому лезвию ножа, я надеюсь, что мы сможем успешно ходить и в дальнейшем. Надеюсь, что война в Украине скоро закончится и она закончится победой Украинского государства и народа", - сказал Цулукиани.

Ранее

Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на отказ Грузии передать Киеву зенитно-ракетный комплекс "Бук". В интервью Подоляк сказал: "Даже после десяти с половиной месяцев войны грузинское правительство не понимает, на чьей стороне ему быть".

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