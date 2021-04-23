НБУ вирішив пом'якшити карантин для готівки

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"... згідно з оновленими інструкціями Центру контролю та профілактики захворювань від 5 квітня 2021 року основний шлях зараження людей коронавірусом SARS-CoV-2 – це вплив крапель дихання... п’ятиденний термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до трьох діб)", - йдеться в повідомленні.

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Вказується, що після п'ятиденного карантину НБУ буде проводити автоматизовану обробку банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин, а після банкноти, придатні для повернення в оборот, упаковувати в пачки і піддавати температурній обробці.

Регулятор закликав громадян задуматися про доцільність візитів до відділень банків і інших фінансових компаній і користуватися онлайн-каналами банківського обслуговування, зокрема, мобільними додатками, при необхідності здійснення розрахунків - робити їх по безналу, а також платити за товари і послуги безконтактно.

Як зазначає регулятор, чимало країн взагалі не запроваджували обсервацію для готівки. Це, зокрема, Німеччина, Люксембург, Канада, Японія, Великобританія, ПАР, Мексика, Чилі, Сінгапур.

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