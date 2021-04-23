НБУ решил смягчить карантин для налички
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальный банк Украины уменьшает срок хранения на карантине наличных денег, принятых от банков из оборота, с 14 до 5 дней. О таком решении сообщает НБУ, передает УНН.
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"... согласно обновленным инструкциями Центра контроля и профилактики заболеваний от 5 апреля 2021 года основной путь заражения людей коронавирусом SARS-CoV-2 - это влияние капель дыхания... пятидневный срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до трех суток)", - говорится в сообщении.
Детали
Указывается, что после пятидневного карантина НБУ будет проводить автоматизированную обработку банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин, а после банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковывать в пачки и подвергать температурной обработке.
Регулятор призвал граждан задуматься о целесообразности визитов в отделения банков и других финансовых компаний и пользоваться онлайн-каналами банковского обслуживания, в частности, мобильными приложениями, при необходимости осуществления расчетов - делать их по безналу, а также платить за товары и услуги бесконтактно.
Как отмечает регулятор, многие страны вообще не вводили обсервацию для наличных денег. Это, в частности, Германия, Люксембург, Канада, Япония, Великобритания, ЮАР, Мексика, Чили, Сингапур.
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